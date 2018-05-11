На раскопках в Тамани нашли бронзовый шлем греческого воина

На Таманском полуострове ученые Института археологии РАН при раскопках захоронений V века до н.э. обнаружили греческий бронзовый шлем времен классической Греции

«Единственный подобный шлем на территории бывшей Российской империи был найден в середине XIX века в Киевской губернии в кургане у села Ромейковка. В греческих городах Северного Причерноморья подобные шлемы ранее не встречались», — отметил Мимоход.

Руководитель экспедиции Роман Мимоход рассказал, что шлем относится к коринфскому типу, группе «Гермиона» и датируется первой четвертью V века до н.э. Это первая подобная находка в Северном Причерноморье.

Институт археологии РАН третий год проводит раскопки некрополя «Волна-1» в четырех километрах к северу от поселка Волна у подножия горы Зеленской на юго-западе Таманского полуострова.

Достаточно крупное для своего времени поселение появилось в период позднего бронзового века. С IV по VI вв. до н.э здесь существовал греческий полис. Участники экспедиции за время работы исследовали более 600 захоронений жителей этого поселения.

Исследователи обнаружили захоронения воинов-всадников, которые относятся к V века до н.э. и отличаются от найденных ранее. В погребениях, расположенных по внешней стороне некрополя, воины лежат с оружием, а рядом с ними — взнузданные кони, рассказали в пресс-службе Института археологии РАН.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2017 года на месте строительства энергомоста в Крым в Краснодарском крае археологи обнаружили цитадель, основанную греческими колонистами в V веке до н.э.