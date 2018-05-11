Жителей Сочи предупредили о сильном ветре

Краснодарский край

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В Сочи 12 мая метеорологи прогнозируют усиление ветра

По информации ЕДДС курорта, утром и днем 12 мая на территории курорта ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигать 15 м/с.

Спасатели просят гостей и жителей Сочи быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, передает пресс-служба городской мэрии.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 11 и 12 мая в Сочи временами будет идти небольшой дождь. Ночные температуры — 14-15 °С, днем около 19 °С. 

Погода Сочи
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