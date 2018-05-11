В Ростовской области при пожаре погибла женщина
Ночью 10 мая в Обливском районе Ростовской области произошел пожар в доме, погибла женщина
Возгорание произошло в жилом доме на площади 25 кв. метров. Есть погибшая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.
Пожар удалось ликвидировать за 15 минут.
В тушении привлекались семь человек личного состава и две единицы техники.
Как писали Юга.ру, ночью 9 мая в Ростове при пожаре в многоэтажке погиб мужчина.
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