В Ростовской области при пожаре погибла женщина

Ростовская область

Распечатать

Ночью 10 мая в Обливском районе Ростовской области произошел пожар в доме, погибла женщина

Возгорание произошло в жилом доме на площади 25 кв. метров. Есть погибшая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

Пожар удалось ликвидировать за 15 минут.

В тушении привлекались семь человек личного состава и две единицы техники.

Как писали Юга.ру, ночью 9 мая в Ростове при пожаре в многоэтажке погиб мужчина.

Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре запретят остановку машин на участке улицы Селезнева
Вице-губернатор Кубани рассказала о состоянии госпитализированных членов семьи Ахеджака
Под Ростовом Toyota влетела под колеса бетономешалки
В Адыгее за сутки произошло три ДТП с тремя погибшими
В Дагестане двое полицейских стреляли друг в друга и ранили прохожего
В Черкесске разыскивают женщину со шрамом от утюга, называющую себя Мальвиной

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале