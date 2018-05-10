В Ростове при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

Ростовская область

Распечатать

Ночью 9 мая в Ростове при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

«В 22:06 в Ростове на улице Королева произошел пожар в квартире на восьмом этаже жилого дома. Площадь возгорания — 22 кв. метров. Есть погибший. Пожар был ликвидиован в 22:30», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

Для тушения пожара от МЧС привлекались 16 человек личного состава и 5 единиц техники.

Пожары Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростове избили водителя за отказ дать прикурить
СК начал проверку после гибели туриста в горах Сочи
Суд обязал Россию компенсировать компаниям Украины потери в Крыму
На Кубани зафиксировали дефицит медиков
На Ставрополье будут судить механика, из-за которого при разгрузке оборудования погиб рабочий
В Краснодаре перенесут конечную остановку двух автобусов

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале