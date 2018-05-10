Ночью 9 мая в Ростове при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

«В 22:06 в Ростове на улице Королева произошел пожар в квартире на восьмом этаже жилого дома. Площадь возгорания — 22 кв. метров. Есть погибший. Пожар был ликвидиован в 22:30», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

Для тушения пожара от МЧС привлекались 16 человек личного состава и 5 единиц техники.