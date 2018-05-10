Парламент Чечни внесет в Госдуму законопроект о трех подряд президентских сроках

Депутаты парламента Чеченской Республики приняли единогласное решение о внесении в Госдуму законодательной инициативы о поправке к Конституции РФ, которой предлагается увеличить количество допустимых президентских сроков с двух до трех

«Любая власть призвана работать во благо страны и ее граждан. Так почему бы не продлить срок полномочий этой власти, если она уже доказала свою эффективность», — отметил он.

«Проектом закона РФ о поправке к Конституции РФ "О сроках замещения должности Президента РФ" предлагается увеличить количество допустимых президентских сроков до трех», — сообщили в пресс-службе парламента ЧР.

«Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю, — сказал глава ЧР. — Поэтому я считаю, что мы можем принять решение о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваться двумя. Почему Китай может, Германия может, а мы нет?».

«Я вообще от себя скажу: мы не должны даже спрашивать у самого Путина! Народ, Совет Федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на всенародный референдум», — заявил Кадыров.

Как сообщали Юга.ру, 7 мая Владимир Путин вступил в должность президента РФ четвертый раз. Два его первых срока длились по четыре года, потом в Конституцию внесли изменения, и президентский срок продлили до шести лет. Новый срок полномочий Путина завершится в 2024 году.

Согласно Конституции РФ, сейчас одно и то же лицо не может занимать пост президента РФ более двух сроков подряд.