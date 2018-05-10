Майские рейсы лайнера «Князь Владимир» отменили после пожара

Круизы лайнера «Князь Владимир» из Сочи в Севастополь, планируемые в мае, отменены

«Майские рейсы на лайнере "Князь Владимир" отменены. В настоящее время проводится проверка для выяснения обстоятельств и причин задымления, произошедшего на лайнере" в ночь на 6 мая. Результаты проверки позволят также определить сроки устранения последствий произошедшего», — сообщили в пресс-службе компании «Черноморские круизы».

На майские рейсы лайнера продали около 750 путевок. В «Черноморских круизах» пообещали компенсировать стоимость путевок и проездных билетов.

Как сообщали Юга.ру, отправление первого в этом сезоне рейса лайнера из Сочи в Севастополь было намечено на 29 апреля, однако его перенесли из-за неисправности судна на 6 мая. Однако в ночь на 6 мая на борту лайнера, пришвартованного в порту Сочи, произошел пожар — по предварительным данным, произошло возгорание дизель-генератора.

Из-за ЧП был эвакуирован экипаж лайнера — 243 человека. Пассажиров в момент возгорания на борту не было.