Задымившимся в порту Сочи лайнером оказался «Князь Владимир». Из-за пожара отменили первый рейс судна
Первый в этом сезоне рейс круизного лайнера «Князь Владимир» из Сочи, запланированный на 6 мая, отменили из-за пожара
Об этом сообщили в компании «Черноморские круизы». По словам представителя компании, лайнер должен был отправиться в круиз 29 апреля, однако рейс перенесли по техническим причинам и скорректировали расписание так, чтобы пассажиры приняли участие в параде Победы в Севастополе 9 мая.
В ночь на 6 мая судно было пришвартовано в морском порту Сочи. Около полуночи произошло возгорание дизель-генератора, передает РИА Новости.
Как сообщали Юга.ру, из-за ЧП был эвакуирован экипаж лайнера. По уточненным данным, это 243 человека. Пассажиров в момент возгорания на борту не было.
Ранее в Южном региональном центрм МЧС заявляли, что помощь пожарных не потребовалась, однако начальник Сочинского гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко сообщил, что возгорание тушили восемь пожарных расчетов.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.