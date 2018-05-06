Задымившимся в порту Сочи лайнером оказался «Князь Владимир». Из-за пожара отменили первый рейс судна

Первый в этом сезоне рейс круизного лайнера «Князь Владимир» из Сочи, запланированный на 6 мая, отменили из-за пожара

Об этом сообщили в компании «Черноморские круизы». По словам представителя компании, лайнер должен был отправиться в круиз 29 апреля, однако рейс перенесли по техническим причинам и скорректировали расписание так, чтобы пассажиры приняли участие в параде Победы в Севастополе 9 мая.

В ночь на 6 мая судно было пришвартовано в морском порту Сочи. Около полуночи произошло возгорание дизель-генератора, передает РИА Новости.

Как сообщали Юга.ру, из-за ЧП был эвакуирован экипаж лайнера. По уточненным данным, это 243 человека. Пассажиров в момент возгорания на борту не было.

Ранее в Южном региональном центрм МЧС заявляли, что помощь пожарных не потребовалась, однако начальник Сочинского гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко сообщил, что возгорание тушили восемь пожарных расчетов.