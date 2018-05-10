В Сочи из-за теплой погоды на две недели раньше открыли маршруты к водопадам

В Красной Поляне благодаря необычно ранней и теплой весне открыли туристические маршруты к водопадам

Рекордсменом стал экомаршрут к самому большому водопаду Сочи «Поликаря» на курорте «Горки Город».

«Он открылся для посещения туристами на 20 дней раньше обычного, так как снег на туристских тропах уже растаял», — рассказали в пресс-службе курорта.

Водопад расположен в зоне субальпийских лугов. Его высота около 70 метров, находится он на отметке между 1450 и 1600 метрами над уровнем моря. На курорте «Роза Хутор» 10 мая открылось большое кольцо парка водопадов «Менделиха».

«Восемь водопадов, самый крупный из которых имеет высоту более 70 метров, располагаются на южном склоне хребта Аибга в русле реки Менделиха. Пешеходный маршрут начинается от нижней станции канатной дороги "Эдельвейс" (1470 метров над уровнем моря)», — отметили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Как сообщали Юга.ру, в середине апреля в районе Красной Поляны в связи с теплой погодой Кавказский заповедник досрочно открыл летний туристический сезон и запустил первые пешеходные маршруты.