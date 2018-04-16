В горах Сочи открыли первые летние туристические маршруты

Краснодарский край

Распечатать

В районе Красной Поляны в Сочи в связи с теплой погодой досрочно открыли летний туристический сезон и запустили первые пешеходные маршруты

С 11 апреля официально считается открытым маршрут «На Ачипсинские водопады» на участке урочище Рыбино — купель на реке Бешенка. Также открыты на всех участках для посещения пешком эколого-туристические маршруты «По долине реки Ачипсе» и «Красная Поляна — Медовеевка», рассказали в Кавказском заповеднике.

Отмечается, что по мере таяния снега будут запускать и другие пешие маршруты по горным тропам в окрестностях Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи из-за угрозы нападения медведей в августе закрыли туристический маршрут «К Ачипсинским водопадам».

Курорты и туризм Сочи
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Славянском районе на 9,5 лет осудили экс-главу налоговой службы за взятку в 4,7 млн рублей
В горах Сочи открыли первые летние туристические маршруты
В Кабардино-Балкарии сгорел рынок
В Брюховецком районе водитель легковушки на обочине сбил четырех детей и женщину
«Ростов» одержал победу над «СКА-Хабаровском» в первом матче на новой арене
ФК «Кубань» на своем поле обыграл «Ротор-Волгоград»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале