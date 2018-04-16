В горах Сочи открыли первые летние туристические маршруты

В районе Красной Поляны в Сочи в связи с теплой погодой досрочно открыли летний туристический сезон и запустили первые пешеходные маршруты

С 11 апреля официально считается открытым маршрут «На Ачипсинские водопады» на участке урочище Рыбино — купель на реке Бешенка. Также открыты на всех участках для посещения пешком эколого-туристические маршруты «По долине реки Ачипсе» и «Красная Поляна — Медовеевка», рассказали в Кавказском заповеднике.

Отмечается, что по мере таяния снега будут запускать и другие пешие маршруты по горным тропам в окрестностях Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи из-за угрозы нападения медведей в августе закрыли туристический маршрут «К Ачипсинским водопадам».