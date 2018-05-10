В ростовском суде обвиняемый в подготовке теракта осужден на 12 лет

В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове на 12 лет колонии осужден Рамазан Рамазанов, обвиняемый в подготовке теракта в Ставрополе

Как сообщает пресс-служба суда, в апреле 2017 года Рамазанов приобрел оружие и боеприпасы для изготовления взрывчатых веществ. Он входил в террористическую группировку ИГИЛ и планировал теракт в Ставрополе. Мужчина был задержан 22 апреля, теракт удалось предотвратить.

Рамазанов проведет в колонии строгого режима 12 лет.

Ранее Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор в отношении двух мужчин, которых осудили за попытку примкнуть к боевикам в Сирии