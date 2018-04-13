В Ростове-на-Дону двух мужчин осудили за попытку примкнуть к террористам

Краснодарский край, Ростовская область, В мире

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Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор в отношении двух мужчин, которых осудили за попытку примкнуть к боевикам в Сирии

Граждане одной из центрально-азиатских республик Зиявидинов и Зиевудинов были приверженцами радикального течения в исламе и планировали выехать в Сирию, чтобы вступить в «Исламское государство».

«В результате комплекса совместных оперативных мероприятий сотрудников УФСБ и пограничного управления молодые люди были задержаны при прохождении паспортного контроля на рейс Сочи — Стамбул в международном аэропорту Сочи», — сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

Задержанные сознались, что собирались участвовать в боевых действиях за вознаграждение. Суд назначил им по пять лет колонии строгого режима.

Антитеррор Сочи
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