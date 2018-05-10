СК начал проверку после гибели туриста в горах Сочи

В Адлерском районе Сочи Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины

По предварительным данным, 9 мая четверо туристов шли по горно-лесной местности, после чего двое мужчин решили спуститься по необорудованному для прохода участку. Один из них сорвался и упал в обрыв, получив несовместимые с жизнью травмы. Чтобы установить причины смерти погибшего назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, второй турист оказался в удовлетворительном состоянии, медицинская помощь ему не потребовалась. Тело погибшего эвакуировали спасатели.