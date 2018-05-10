В Сочи турист погиб после падения с крутого склона

В Сочи двое туристов во время прогулки упали со склона, один из них погибшего

Сообщение о случившемся поступило в спасательный отряд в 15:20 9 мая. Мужчина рассказал, что двое туристов упали со склона в районе горнолыжного курорта, один из них пострадал и нужна помощь в его транспортировке. К моменту приезда специалистов ЮРПСО на месте работали спасатели и медик горного курорта. Врач проводил сердечно-легочную реанимацию, но из-за тяжелого состояния туриста это не принесло результатов.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения на носилках транспортировали погибшего 33-летнего сочинца. Тело вывезли из леса и передали следственным органам.

Второй турист оказался в удовлетворительном состоянии, медицинская помощь ему не потребовалась. Поднимались туристы по запрещенному для прохода участку, оборудованному предупреждающими об этом знаками.