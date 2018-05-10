В Ростове избили водителя за отказ дать прикурить

В Ростове двух человек подозревают в избиении и грабеже водителя после отказа дать прикурить сигарету

«Прибывшие на место происшествия полицейские узнали, что на светофоре из соседнего автомобиля к местному жителю обратился водитель и попросил сигарету. После отказа между ними завязалась ссора, пассажир и водитель вытолкнули потерпевшего из салона и избили его. Пригрозив пострадавшему пневматическим пистолетом, злоумышленники забрали мобильный телефон и почти шесть тысяч рублей, а потом уехали на своей машине. Гаджет подозреваемые выкинули по дороге из окна, а деньги потратили, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.

Оперативники задержали 26-летнего и 19-летнего ростовчанина. Один из них ранее был судим за грабеж.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».



Как писали Юга.ру, на Дону подростка подозревают в убийстве пенсионера из-за сигарет.