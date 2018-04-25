На Дону подростка подозревают в убийстве пенсионера из-за сигарет

В Азове Ростовской области 15-летнего подростка заподозрили в убийстве пенсионера

«23 апреля во дворе многоквартирного дома по улице Димитрова обнаружено тело 68-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 15-летний житель города Азова», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Подросток рассказал следователю, что подошел к мужчине и попросил сигарету, а когда мужчина ответил отказом, избил его. Затем несовершеннолетний обыскал одежду мужчины и скрылся с места преступления.

В 2017 году подозреваемый уже был осужден на 3 года лишение свободы за совершение кражи и разбойное нападения.

Теперь возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).