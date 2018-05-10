На Кубани зафиксировали дефицит медиков

Компания HeadHunter провела исследование о том, насколько востребованы специалисты медицинской сферы на рынке труда Краснодарского края

В канун Международного дня медицинской сестры, который отмечают 12 мая, аналитики HeadHunter изучили вакансии и резюме на портале hh.ru, и выяснили, какие специалисты сферы «Медицина/Фармацевтика» наиболее востребованы на рынке труда Кубани.

В первом квартале 2018 года спрос на медработников в регионе вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вакансии этой отрасли составляют 5% от общего числа предложений. Индекс, отражающий количество резюме на одну вакансию и показывающий уровень конкуренции среди соискателей, составил 1,5, что указывает на дефицит специалистов.

Самый большой спрос на специалистов медицинской сферы зафиксирован в Краснодаре, Сочи, Адлере и Новороссийске. Особо востребованы лечащие врачи — 38%, младший и средний медперсонал — 28%, а также специалисты по клиническим исследованиям — 25%. Реже всего ищут психологов, дефектологов и логопедов.