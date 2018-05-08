В Ростове «Магнит» заплатит штраф за антисанитарию

В Ростове магазин «Магнит» заплатит 100 тысяч рублей за антисанитарию на площадке для мусора рядом с магазином

Из материалов дела, размещенных в картотеке Арбитражного суда Ростовской области, следует, что «Магнит» признали виновным в административном правонарушении и наложили штраф 100 тысяч рублей.

Поводом послужили жалобы ростовчан в Роспотребнадзор на антисанитарию рядом с магазином, где были размещены мусорные контейнеры.

«Магнит» пытался оспорить это решение, но суд в удовлетворении иска отказал.

Как писали Юга.ру, ранее в Ростове «Магнит» оштрафовали за нарушение прав инвалидов.