В Ростове «Магнит» заплатит штраф за антисанитарию

Ростовская область

Распечатать

В Ростове магазин «Магнит» заплатит 100 тысяч рублей за антисанитарию на площадке для мусора рядом с магазином

Из материалов дела, размещенных в картотеке Арбитражного суда Ростовской области, следует, что «Магнит» признали виновным в административном правонарушении и наложили штраф 100 тысяч рублей.

Поводом послужили жалобы ростовчан в Роспотребнадзор на антисанитарию рядом с магазином, где были размещены мусорные контейнеры.

«Магнит» пытался оспорить это решение, но суд в удовлетворении иска отказал.

Как писали Юга.ру, ранее в Ростове «Магнит» оштрафовали за нарушение прав инвалидов.

«Магнит» Ростов-на-Дону Суд
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Telegram обжаловал решение Верховного суда о законности требования ФСБ раскрывать данные
В Карачаево-Черкесии ищут пропавшего 12 лет назад мужчину
В Ростове «Магнит» заплатит штраф за антисанитарию
В Славянском районе во время реконструкции разрушился памятник воинам-освободителям. СК начал проверку
На Кубани 9 Мая прогнозируют ливни с градом
В Краснодаре пройдет парад детских войск

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале