В Ростове «Магнит» оштрафовали за нарушение прав инвалидов

Ростовская область

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В Ростове прокуратура оштрафовала гипермаркет «Магнит» на 270 тыс. рублей за нарушение прав инвалидов

«В ходе проверки прокуратурой района выявлены системные нарушения федерального законодательства. Расстановка оборудования в торговом зале не доступна инвалидам из-за несоответствующей требованиям высоты прилавков, отсутствуют конструктивные решения для обслуживания инвалидов по зрению, в кассовой зоне ширина прохода не соответствует требованиям, нет доступной кабины в общей уборной», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Кроме того, прокуратура выявила нарушения при обеспечении безопасных условий и охраны труда работников гипермаркета. «Магнит» оштрафован на 270 тыс. рублей.

«Магнит» Инвалиды Прокуратура Ростов-на-Дону
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