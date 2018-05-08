Суд в Ростове рассмотрит 36 исков родственников жертв авиакатастрофы к FlyDubai

Первомайский суд Ростова-на-Дону рассмотрит 36 исков к авиакомпании FlyDubai от родственников жертв авиакатастрофы 2016 года

Как сообщается в материалах Первомайского районного суда, иски «О компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью», где ответчиком выступает авиакомпания, будут рассматриваться 16 мая (7 исков), 17 мая (6 исков), 30 мая (10 исков), 6 июня (13 исков).

Общая сумма исковых требований — более 500 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, 19 марта 2016 года Boeing-737-800, летевший из Дубая, при посадке в ростовском аэропорту потерпел крушение. В результате катастрофы никто не выжил. Всего в списке погибших 62 фамилии: 7 членов экипажа и 55 пассажиров.

По словам адвокатов, Flydubai и страховая компания до сих пор не предложили ни одного законного возмещения родственникам погибших.

Слушание по делу в суде Объединенных Арабских Эмиратов до сих пор продолжается.