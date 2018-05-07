На Ставрополье нашли пропавшую восьмилетнюю девочку
В Кочубеевском районе сотрудники полиции и волонтеры нашли пропавшую восьмилетнюю девочку
Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка. Девочку нашли и передали родителям, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Как сообщали Юга.ру, девочка пропала 7 мая в селе Балахоновском.
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