На Ставрополье нашли пропавшую восьмилетнюю девочку

В Кочубеевском районе сотрудники полиции и волонтеры нашли пропавшую восьмилетнюю девочку

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка. Девочку нашли и передали родителям, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Как сообщали Юга.ру, девочка пропала 7 мая в селе Балахоновском.