На Ставрополье нашли пропавшую восьмилетнюю девочку

Ставропольский край

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В Кочубеевском районе сотрудники полиции и волонтеры нашли пропавшую восьмилетнюю девочку

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка. Девочку нашли и передали родителям, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Как сообщали Юга.ру, девочка пропала 7 мая в селе Балахоновском. 

Дети Полиция Пропавшие без вести
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