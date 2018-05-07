На Ставрополье пропала восьмилетняя девочка в джинсовом сарафане

В Кочубеевском районе Ставропольского края объявили в розыск восьмилетнюю Любовь Скачкову, которая пропала без вести

Девочка жила в селе Балахоновском. Известно, что 7 мая она ушла из дома и не вернулась. Рост девочки — 120 см. У нее светлые волосы, карие глаза, худощавое телосложение. На ребенке был джинсовый синий сарафан и белый свитер, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Граждан, которые обладают информацией о местонахождении пропавшей, просят обратиться по телефонам: 8 (86550) 379-00 или 02.