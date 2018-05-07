В Сочи изменится схема движения из-за «Кинотавра»

В Сочи из-за проведения российского фестиваля «Кинотавр» перекроют и частично изменят дорожное движение

На площади Зимнего театра временно закроют проезд транспорта в 20:00 26 мая. Ограничение будет действовать до 18:00 13 июня, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Кроме того, 2 и 10 июня с 15:00 до 24:00 закроют движение по улице Театральной от пересечения с Орджоникидзе. В это время по улице Черноморской организуют двустороннее движение машин от площади Зимнего театра до пересечения с улицей Южной.

«Кинотавр» будет проходить в Сочи со 2 по 10 июня.

Как сообщали Юга.ру, фестиваль откроет фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое.