Адвокат задержанного на акции 5 мая в Краснодаре заявил, что его подзащитного били и пытали в полиции
Адвокат заявил об избиении полицейскими задержанного на акции «Он нам не царь» 5 мая в Краснодаре
По словам адвоката Алексея Аванесяна, 21-летнего задержанного избили в отделе полиции на ул. Октябрьской.
«Его доставили в отдел полиции, там завели в кабинет, отобрали телефон, потребовали его разблокировать. Схватили его за руки, начали растягивать, били, заставляли петь. Избивали три сотрудника. Чего они хотели добиться — мой подзащитный сам до конца не понял. Он рассказал об этом в суде, его оштрафовали за неповиновение полиции. При этом из рапортов следует, что при задержании он не оказывал сопротивления, то есть таких побоев он не мог получить в момент задержания. Сейчас снимаем побои, завтра напишем заявление в следственный комитет», — рассказал Аванесян порталу Юга.ру.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю прокомментировать ситуацию отказались.
Адвокат добавил, что среди жалоб других задержанных — грубое обращение и угрозы со стороны полицейских, у них также отбирали телефоны, заставляли их разблокировать, удаляли видеозаписи, заставляли подписывать протоколы. В суде они все отрицали, объясняя, что показания даны под давлением.
Как сообщали Юга.ру, несанкционированная акция протеста «Он нам не царь», приуроченная к очередной инаугурации президента России Владимира Путина, прошла 5 мая в центре города.
По разным данным, задержаны были от 48 до 60 участников шествия. Суды по их делам проходят 6 мая в Советском, Первомайском и в Ленинском райсудах Краснодара. Части задержанных отпустили, назначив заседания по их делам на 10 мая.
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