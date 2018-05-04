В Роскачестве рассказали, как выбирать мороженое

Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору качественного и вкусного мороженого

У качественного мороженого должен быть приятный запах ванили, чистый и сладкий вкус, кремообразная, плотная консистенция и однородная структура без комочков жира и льдинок.

На упаковке продукта вес должен быть указан в граммах, а не в миллилитрах. Мороженое с добавлением растительных жиров должно маркироваться как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». Жирность должна указывться в процентах: для пломбира — 12‑20%, для сливочного мороженого — 8‑11,5%, для молочного — до 7,5%.

Если мороженое внешне деформировано или покрыто кристалликами льда, это говорит о нарушении условий хранения или исходе срока годности. Мороженое, покрытое льдинками, вероятно, было повторно заморожено, и его вкус испорчен. Включения неоднородного цвета могут оказаться в продукте, который при производстве плохо перемешали с красителем или натуральной добавкой.

Специалисты Роскачества отметили, что в домашних условиях невозможно проверить, использовался ли при производстве мороженого растительный жир — это можно определить только в лаборатории. При этом продукт с растительными жирами стоит дешевле, но не вредит здоровью, хотя отличается по вкусу и консистенции, передает РБК.