В Роскачестве рассказали, как выбирать мороженое

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Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору качественного и вкусного мороженого

У качественного мороженого должен быть приятный запах ванили, чистый и сладкий вкус, кремообразная, плотная консистенция и однородная структура без комочков жира и льдинок.

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На упаковке продукта вес должен быть указан в граммах, а не в миллилитрах. Мороженое с добавлением растительных жиров должно маркироваться как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». Жирность должна указывться в процентах: для пломбира — 12‑20%, для сливочного мороженого — 8‑11,5%, для молочного — до 7,5%.

Если мороженое внешне деформировано или покрыто кристалликами льда, это говорит о нарушении условий хранения или исходе срока годности. Мороженое, покрытое льдинками, вероятно, было повторно заморожено, и его вкус испорчен. Включения неоднородного цвета могут оказаться в продукте, который при производстве плохо перемешали с красителем или натуральной добавкой.

Специалисты Роскачества отметили, что в домашних условиях невозможно проверить, использовался ли при производстве мороженого растительный жир — это можно определить только в лаборатории. При этом продукт с растительными жирами стоит дешевле, но не вредит здоровью, хотя отличается по вкусу и консистенции, передает РБК.

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Подчеркивается, что мороженое не может быть без стабилизаторов, за счет которых держится его форма. Среди разрешенных — натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), альгинат натрия (Е401), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440) и желатин. 

Кроме того, в продаже можно найти мороженое с натуральными стабилизаторами — агар-агаром и желатином.

Взрослым рекомендуется есть мороженое не чаще трех-четырех раз в неделю, детям — два-три раза.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин заявил, что считает самым вкусным мороженое «Коровка из Кореновки».

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