Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за оборот санкционных товаров

Вся Россия

Распечатать

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий административную ответственность за несоблюдение запрета на оборот в стране отдельных категорий товаров

Соответствующий пакет документов размещен на сайте нижней палаты парламента.

Сейчас закон допускает введение запрета на оборот в России отдельных категорий товаров. Ограничение может коснуться продуктов, таможенные пошлины по которым при ввозе на территорию ЕАЭС уплачены по ставкам, отличающихся от ставок единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Законопроект предлагает ввести административные штрафы: для граждан — от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 30-50 тыс. рублей, для юридических лиц — 70-100 тыс. рублей. Если в российском законодательстве не окажется правил уничтожения определенных товаров, предусмотрена их конфискация, передает RT.

Под термином «оборот товаров» подразумевается перевозка, хранение, упаковка, маркировка, переработка, использование для производственных нужд и совершение любых видов сделок с товарами. Законопроект не распространяется на случаи, когда граждане приобрели продукты для личных нужд.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года Министерство финансов РФ подготовило законопроект о введении уголовной ответственности за ввоз санкционных продуктов.

Законопроекты Санкции
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре на месяц перекроют одну из полос на Селезнева
Верховный суд Чечни оставил под стражей правозащитника Титиева до 9 июня
В МФЦ начнут выдавать водительские права
В Черном море задержали украинское рыболовецкое судно
ФК «Ростов» начал онлайн-продажу билетов на третий тестовый матч
Спецслужбы сообщили о ликвидации экстремистов в Невинномысске

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале