Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за оборот санкционных товаров

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий административную ответственность за несоблюдение запрета на оборот в стране отдельных категорий товаров

Соответствующий пакет документов размещен на сайте нижней палаты парламента.

Сейчас закон допускает введение запрета на оборот в России отдельных категорий товаров. Ограничение может коснуться продуктов, таможенные пошлины по которым при ввозе на территорию ЕАЭС уплачены по ставкам, отличающихся от ставок единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Законопроект предлагает ввести административные штрафы: для граждан — от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 30-50 тыс. рублей, для юридических лиц — 70-100 тыс. рублей. Если в российском законодательстве не окажется правил уничтожения определенных товаров, предусмотрена их конфискация, передает RT.

Под термином «оборот товаров» подразумевается перевозка, хранение, упаковка, маркировка, переработка, использование для производственных нужд и совершение любых видов сделок с товарами. Законопроект не распространяется на случаи, когда граждане приобрели продукты для личных нужд.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года Министерство финансов РФ подготовило законопроект о введении уголовной ответственности за ввоз санкционных продуктов.