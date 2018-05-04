Ростовчанку приговорили к пожизненному заключению во вьетнамской тюрьме за контрабанду кокаина
Во Вьетнаме суд приговорил к пожизненному заключению ростовчанку за ввоз кокаина. Девушка уверяет, что наркотики в чемодан ей подбросил возлюбленный
В 2014 году ростовчанку задержали во вьетнамском аэропорту с 2,7 кг наркотиков в чемодане. С того момента Мария Дапирка находилась в следственном изоляторе.
«Суд города Хошимин приговорил Марию Дапирку к пожизненному заключению», — цитирует слова адвоката россиянки Сункара Нурмагамбетова РИА «Новости».
По вьетнамским законам Дапирке могла грозить смертная казнь.
Ростовчанка свою вину не признала. Девушка уверяет, что ее возлюбленный входил в нигерийскую мафию, и он подложил ей кокаин в чемодан.
Приговор вынесен со второго раза: по итогам первого рассмотрения суд направил дело на дополнительное расследование.
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