Ростовчанку приговорили к пожизненному заключению во вьетнамской тюрьме за контрабанду кокаина

Во Вьетнаме суд приговорил к пожизненному заключению ростовчанку за ввоз кокаина. Девушка уверяет, что наркотики в чемодан ей подбросил возлюбленный

В 2014 году ростовчанку задержали во вьетнамском аэропорту с 2,7 кг наркотиков в чемодане. С того момента Мария Дапирка находилась в следственном изоляторе.

«Суд города Хошимин приговорил Марию Дапирку к пожизненному заключению», — цитирует слова адвоката россиянки Сункара Нурмагамбетова РИА «Новости».

По вьетнамским законам Дапирке могла грозить смертная казнь.

Ростовчанка свою вину не признала. Девушка уверяет, что ее возлюбленный входил в нигерийскую мафию, и он подложил ей кокаин в чемодан.

Приговор вынесен со второго раза: по итогам первого рассмотрения суд направил дело на дополнительное расследование.