В Краснодаре у двух сбытчиков нашли больше килограмма синтетических наркотиков

В Краснодаре полицейские выявили два факта незаконного сбыта наркотических веществ в крупном и особо крупном размерах

На улице Краснодара полицейские обратили внимание на молодого человека, который попытался скрыться после того, как заметил их. Парня задержали, в его отношении составили административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение распоряжению сотрудника полиции), предусматривающий до 15 суток административного ареста. Задержанным оказался 28-летний житель Читы, его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При досмотре у него нашли 45 полимерных пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик общей массой более 20 граммов. В доме подозреваемого обнаружили четыре герметичных пакета с аналогичным веществом общей массой более 900 граммов.

В полиции мужчина пояснил, что приобрел наркотики, чтобы перепродать их. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере).

Спустя несколько дней на улице краевого центра полицейские задержали 24-летнего приезжего. При досмотре в его спортивной сумке нашли около 190 полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом, которое оказалось N-метилэфедроном общей массой более 100 граммов. В доме молодого человека обнаружили еще пять полимерных пакетов с тем же веществом общим весом более 70 граммов, а также электронные весы, изоленту и пластиковые пробирки.

Установлено, что парень приобрел наркотики для последующего сбыта через закладки. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Оба задержанных заключены под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы, передает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.