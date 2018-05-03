В Крыму до конца недели продержится аномальная жара до 32 °С

В Крыму МЧС продлило экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности

По данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, опасность возникновения пожаров сохранится в период с 4 по 6 мая.

По прогнозу погоды, в этот период днем будет переменная облачность, воздух прогреется до 32 °С, ночью термометры покажут 13-15 °С.

Спасатели призывают жителей и гостей Крыма соблюдать меры безопасности. Запрещается разводить костры в лесу, курить и бросать горящие спички, использовать пиротехнику, оставлять на природе материалы, пропитанные горючими веществами, заправлять топливом баки при включенном двигателе, оставлять на солнце бутылки и осколки стекла, выжигать траву под деревьями и стерню на полях.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 8 (3652) 55-09-04 или 101, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Крыму.

Как сообщали Юга.ру, в Крыму в майские выходные действовало экстренное предупреждение из-за аномально жаркой погоды: среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму более чем на 7 °С.