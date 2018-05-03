В Армавире задержали одного из стрелявших у бильярдного клуба

В Армавире возбудили уголовное дело по факту хулиганства и повреждения автомобиля у бильярдного клуба

Сотрудники полиции задержали одного из участников конфликта, произошедшего возле бильярдного клуба, в результате которого был поврежден автомобиль Mercedes. Им оказался 32-летний местный житель. Отмечается, что ранее его привлекали к уголовной ответственности. Во время личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у него предмет, похожий на пистолет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас оружие направили на исследование. Подозреваемый находится под арестом. Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание других граждан, причастных к совершению преступления.

Как сообщали Юга.ру, информация об инциденте поступила в дежурную часть 30 апреля в 19:40. По предварительным данным, между молодыми людьми случился бытовой конфликт, произошло несколько выстрелов из травматического пистолета в припаркованный Mercedes.