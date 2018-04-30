В Армавире произошла стрельба у бильярдного клуба

В Армавире полиция ищет участников стрельбы у бильярдного клуба

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть в 19:40. По предварительным данным, между молодыми людьми случился бытовой конфликт, произошло несколько выстрелов из травматического пистолета в припаркованный Mercedes, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полиция проводит комплекс оперативных мероприятий, устанавливает местонахождение участников конфликта.