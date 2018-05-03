У жителя Краснодара дома нашли 600 граммов героина

Краснодарский край

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В Краснодаре осудили обвиняемого в незаконном обороте наркотиков

По данным ФСБ, уроженец одной из среднеазиатских республик жил в Краснодаре и был организатором поставки наркотиков в регион. Он хранил наркотики и делал крупные закладки, чтобы передавать вещество мелкооптовым сбытчикам.

«В ходе обследования адреса места проживания наркодилера сотрудниками ФСБ обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство героин массой 0,6 кг», — сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

Прикубанский районный суд вынес мужчине приговор, ему назначили девять лет и восемь месяцев в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

Краснодар Наркотики ФСБ
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