У жителя Краснодара дома нашли 600 граммов героина

В Краснодаре осудили обвиняемого в незаконном обороте наркотиков

По данным ФСБ, уроженец одной из среднеазиатских республик жил в Краснодаре и был организатором поставки наркотиков в регион. Он хранил наркотики и делал крупные закладки, чтобы передавать вещество мелкооптовым сбытчикам.

«В ходе обследования адреса места проживания наркодилера сотрудниками ФСБ обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство героин массой 0,6 кг», — сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

Прикубанский районный суд вынес мужчине приговор, ему назначили девять лет и восемь месяцев в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.