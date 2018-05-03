По факту массового ДТП в Динском районе возбудили уголовное дело

В Динском районе в отношении виновника массового ДТП, которое произошло 2 мая на трассе Краснодар — Кропоткин, возбудили уголовное дело

Дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Виновнику аварии грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщали Юга.ру, в Динском районе недалеко от станицы Васюринской 2 мая произошла массовая авария. Столкнулись пять автомобилей. В результате аварии погибла женщина.