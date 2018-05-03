В Динском районе столкнулись пять автомобилей. Погибла женщина

Краснодарский край

Распечатать

В Динском районе, недалеко от станицы Васюринской, 2 мая произошла массовая авария

Сообщение о ДТП на трассе Краснодар — Кропоткин поступило правоохранителям в 19:10. Столкнулись пять машин.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и вследствие этого столкнулся с машиной ВАЗ-2110. После этого иномарку отбросило на манипулятор. Участниками аварии также стали автомобили Lada Priora и Ford, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии от полученных травм скончалась пассажирка отечественной легковушки. Также пострадали еще шесть человек. Их доставили в больницу.

По факту проводят проверку. Устанавливают обстоятельства случившегося.

Аварии Динской район ДТП
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Динском районе столкнулись пять автомобилей. Погибла женщина
Футболисты «Кубани» дома сыграли вничью с нижегородским «Олимпийцем»
В Армении исполняющий обязанности министра культуры подал в отставку
В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале