Благоустройство территории вокруг «Ростов-Арены» должно завершиться до 1 июня

Подрядчик «Ростов-Арены» «Крокус» сдвинул срок благоустройства территории вокруг стадиона еще на месяц, работы должны быть завершены до 1 июня

Благоустройство территории вокруг стадиона «Крокус» должен был завершить в декабре 2017 года, но компания не успела провести все работы.

Как ранее писали Юга.ру, министр спорта региона Самвел Аракелян говорил, что территория будет благоустроена до 30 апреля этого года. Но сроки вновь сдвинулись.

«Планируем 1 июня завершить работы по благоустройству. К этому сроку подрядчик должен представить акты выполненных работ и получить за это финансовые средства. Это срок полного завершения всех работ», — рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев на открытии парка «Левобережный».