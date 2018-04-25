Врио премьера Армении рассказал о причинах срыва переговоров с лидером оппозиции

Временно исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян заявил, что встреча с лидером оппозиции Николом Пашиняном, запланированная на 25 апреля, не состоится в назначенный срок

Карапетян сообщил, что это связано с предъявленными новым властям требованиями по поводу формата встречи, ее повестки и освещения. Пашинян предложил список людей, которые могут участвовать со стороны властей, кроме того, он собирается вести переговоры исключительно вокруг своей повестки, следует из текста заявления, опубликованного на сайте правительства Армении.

«Это означает не переговоры или диалог, а исключительно озвучить собственную точку зрения, повестку, вплоть до того, чтобы решать вместо нас наших переговорщиков. Имея определенный опыт в вопросе ведения переговоров, никогда не слышал о переговорах в подобном формате», — сказал Карапетян.