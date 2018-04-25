Врио премьера Армении рассказал о причинах срыва переговоров с лидером оппозиции
Временно исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян заявил, что встреча с лидером оппозиции Николом Пашиняном, запланированная на 25 апреля, не состоится в назначенный срок
Карапетян сообщил, что это связано с предъявленными новым властям требованиями по поводу формата встречи, ее повестки и освещения. Пашинян предложил список людей, которые могут участвовать со стороны властей, кроме того, он собирается вести переговоры исключительно вокруг своей повестки, следует из текста заявления, опубликованного на сайте правительства Армении.
«Это означает не переговоры или диалог, а исключительно озвучить собственную точку зрения, повестку, вплоть до того, чтобы решать вместо нас наших переговорщиков. Имея определенный опыт в вопросе ведения переговоров, никогда не слышал о переговорах в подобном формате», — сказал Карапетян.
Он предложил президенту Армении организовать встречу в предпочитаемом им формате, в ходе которой парламентские и внепарламентские политические силы обсудят ситуацию в стране и пути возможного сотрудничества вплоть до проведения внеочередных выборов.
Ранее Никол Пашинян заявил, что готов стать премьером, если народ «возложит на него ответственность», передает RT.
Как сообщали Юга.ру, 13 апреля в Армении начались массовые акции против избрания премьером Сержа Саргсяна, который возглавлял государство с 2008 года. 23 апреля он решил покинуть свой пост, в этот же день президент Армении принял отставку правительства. Временно исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян.
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