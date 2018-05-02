В Мостовском районе на площади 1 га потушили горящую лесную подстилку

Краснодарский край

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В Мостовском районе 1 мая ликвидировали возгорание лесной подстилки

Сообщение о задымлении  в лесу поступило спасателям в 15:10. На место выехали пожарные. Они установили, что горит подстилка в Псебайском участковом лесничестве. Угрозы ближайшему населенному не было.

В 18:30 пожар ликвидировали. Площадь возгорания составила 1 га. Пострадавших нет.

В тушении были задействованы пять человек и одна машина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности на Кубани.

Лесное хозяйство Мостовский район Пожары
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