Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности на Кубани
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по пожароопасности
Чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается в юго-восточных районах Кубани. Предупреждение действует с 1 по 4 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Высшая степень пожароопасности также объявлена Карачаево-Черкесии и Ростовской области.
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