Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности на Кубани

Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ростовская область

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В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по пожароопасности

Чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается в юго-восточных районах Кубани. Предупреждение действует с 1 по 4 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Высшая степень пожароопасности также объявлена Карачаево-Черкесии и Ростовской области.

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