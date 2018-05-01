Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности на Кубани

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по пожароопасности

Чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается в юго-восточных районах Кубани. Предупреждение действует с 1 по 4 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Высшая степень пожароопасности также объявлена Карачаево-Черкесии и Ростовской области.