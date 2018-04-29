«Ростов» в большинстве обыграл «Тосно»

Футбольный клуб «Ростов» 29 апреля провел матч 28-го тура российской премьер-лиги против аутсайдера турнира ленинградского «Тосно»

За два мачта до конца сезона команда Валерия Карпина с 34 очками в активе занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ленинградцы с 24 очками расположились на 15-й, предпоследней строчке и остаются в зоне вылета.

На 27-й минуте «Тосно» осталось вдесятером после того, как Александр Макаров получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Голы были забиты на 67-й и 72-й минутах поединка, оба мяча на счету 23-летнего форварда желто-синих Элдора Шомуродова.

Следующую игру «Ростов» проведет 5 мая в Москве против «Спартака». В последнем матче сезона донской клуб 13 мая примет «Урал». Этот поединок станет третьим и последним тестовым для «Ростов-Арены», на которой летом проведут матчи чемпионата мира.

Как сообщали Юга.ру, в первом тестовом матче на новой арене «Ростов» 15 апреля одержал победу над «СКА-Хабаровском», тогда на стадион пустили 13 тыс. зрителей. На трибуны второго тестового матча могли попасть 25 тыс. человек, к третьему матчу должны быть заполнены все 45 тыс. мест.

После мундиаля количество мест на стадионе сократят до 37,9 тыс. мест, арена станет базовой площадкой «Ростова».