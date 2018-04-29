Россияне смогут увидеть 3 мая парад планет

Ночью 3 мая жители Земли смогут наблюдать парад планет, когда шесть небесных светил выстроятся в ряд

В утреннем небе 3 мая с 3:00 и до восхода Солнца можно будет увидеть шесть ярких светил. Над южным горизонтом практически в одну линию выстроятся Марс, Сатурн, Юпитер, Спика, Луна и Антарес. Последний окажется немного ниже к горизонту и приобретет красноватый оттенок. «Небесное представление начнется сразу после полуночи, когда Спика и Юпитер поднимутся высоко на юге. Вслед за ярким Юпитером после 2:00 высокое положение на юге постепенно займут Антарес, убывающая Луна, за ней Сатурн. Завершит этот мини-парад красный Марс, который поднимется из-за горизонта после 2:30 и, набирая высоту, исчезнет на юге в ярких лучах восходящего Солнца в 4:44», — говорится в группе Московского планетария «ВКонтакте».

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, что при ясной погоде парад планет будет видно невооруженным глазом со всего земного шара. «Планеты вращаются вокруг солнца примерно в одной плоскости. Поэтому иногда бывают такие сочетания, когда несколько планет оказываются примерно в одной и той же области неба», — цитирует ученого RT. Вибе подчеркнул, это не значит, что светила выстроятся в одну линию.