Средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

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По итогам марта средняя ставка по ипотечным кредитам вновь достигла минимума и составила 9,64%

В марте динамика средневзвешенной процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам в рублях сохранила тенденцию на снижение и обновила исторический минимум. В прошлый раз рекорд зафиксировали в феврале, тогда ставка составила 9,75%, сообщается на сайте Центробанка. 

В августе 2017 года средневзвешенная ставка по ИЖК составляла 10,59%, в сентябре — 10,05%, в октябре — 9,94%, в ноябре — 9,80%, в декабре — 9,79%, в январе 2018 года — 9,85%.

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Кроме того, за месяц увеличился объем выданных кредитов на ипотеку. В марте гражданам предоставили 118,7 тыс. займов на 234,7 млрд рублей, в феврале — 102,6 тыс. кредитов на 198,9 млрд рублей.

Общая сумма задолженности в марте выросла на 2,1% и составила 5,4 трлн рублей. За год она увеличилась на 19,2% против 11% годом раньше. Доля просроченных долгов по кредитам сохранилась на уровне февраля — 1,3%.

Как сообщали Юга.ру, в начале февраля Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых.

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