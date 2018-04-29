Средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

По итогам марта средняя ставка по ипотечным кредитам вновь достигла минимума и составила 9,64%

В марте динамика средневзвешенной процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам в рублях сохранила тенденцию на снижение и обновила исторический минимум. В прошлый раз рекорд зафиксировали в феврале, тогда ставка составила 9,75%, сообщается на сайте Центробанка. В августе 2017 года средневзвешенная ставка по ИЖК составляла 10,59%, в сентябре — 10,05%, в октябре — 9,94%, в ноябре — 9,80%, в декабре — 9,79%, в январе 2018 года — 9,85%.