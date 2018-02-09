Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

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Центральный банк России 9 февраля сообщил о снижении ключевой ставки до 7,5% годовых

Совет директоров Центробанка решил снизить ключевую ставку на 25 пунктов — с 7,75 до 7,5% годовых, передает RT.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что банк продолжит снижать ключевую ставку, и допустили, что в 2018 году завершится переход от умеренно-жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. Годовая инфляция в стране останется ниже 4%.

Как сообщали Юга.ру, 15 декабря ключевую ставку снизили с 8,25 до 7,75%.

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