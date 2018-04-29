На въезде в Нальчик открыли транспортную развязку

Кабардино-Балкария

Распечатать

На въезде в Нальчик на пересечении федеральной трассы Р-217 «Кавказ» и автодороги Шалушка — Каменка открыли движение по транспортной развязке

Читайте также:

Строительство объекта обошлось в 124,8 млн рублей, выделенные из федерального бюджета по программе «Развития внутреннего и въездного туризма 2011-2018 годов». 

Протяженность путепровода составила более 2,1 тыс. метров. Он свяжет федеральную и региональную сеть автодорог на территории республики, повысит пропускную способность и увеличит скорость потока, передает ТАСС

«Развязка разгрузит федеральную трассу, которая очень загружена. По оценкам специалистов, здесь проходит в сутки порядка 35-40 тыс. транспортных единиц, это огромный поток», — отметил Глава Кабардино-Балкарской республики Юрий Коков.

Он распорядился благоустроить и озеленить прилегающую территорию.

Дороги Нальчик Строительство Транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Армении исполняющий обязанности министра культуры подал в отставку
В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею
В Туапсинском районе столкнулись Cadillac и КамАЗ. Погиб водитель легковушки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале