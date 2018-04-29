На въезде в Нальчик открыли транспортную развязку

На въезде в Нальчик на пересечении федеральной трассы Р-217 «Кавказ» и автодороги Шалушка — Каменка открыли движение по транспортной развязке

Строительство объекта обошлось в 124,8 млн рублей, выделенные из федерального бюджета по программе «Развития внутреннего и въездного туризма 2011-2018 годов».

Протяженность путепровода составила более 2,1 тыс. метров. Он свяжет федеральную и региональную сеть автодорог на территории республики, повысит пропускную способность и увеличит скорость потока, передает ТАСС.

«Развязка разгрузит федеральную трассу, которая очень загружена. По оценкам специалистов, здесь проходит в сутки порядка 35-40 тыс. транспортных единиц, это огромный поток», — отметил Глава Кабардино-Балкарской республики Юрий Коков.

Он распорядился благоустроить и озеленить прилегающую территорию.