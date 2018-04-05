Упрдор «Кавказ» рассказал, какие дороги отремонтируют в 2018 году в КБР, КЧР, Северной Осетии и Ингушетии

ФКУ Упрдор «Кавказ» в 2018 году планирует обновить 290 км федеральных трасс и 19 мостовых сооружений в пяти субъектах Северного Кавказа

Капитальному ремонту подлежат 66 км автодорог, из них 19 км — участки трасс А167, Р217 «Кавказ», а также подъезд к Черкесску. Защитные слои устроят на 161 км трасс. Также в этом году введут в строй 16 мостов, три путепровода и одну 30-метровую водопропускную трубу на 31-м км подъезда к Черкесску.

В плане на 2018 год также строительство одного из двух мостов через Большой Ставропольский канал в Карачаево-Черкесии. На границе Северной Осетии и Грузии участок дороги длиной 1 км расширят с двух до шести полос. На федеральных дорогах Кабардино-Балкарии, Карачаво-Черкесии, Ингушетии, Северной Осетии и Ставропольского края установят по одному современному светофору с кнопкой вызова.

В КБР проведут капремонт 7 км обхода Нальчика, 6 км трассы А154 Урвань — Уштулу возле села Верхняя Балкария и участка А158 протяженностью 13 км Прохладный — Баксан — Эльбрус, пострадавшего от схода селевого потока в сентябре 2017 года. На трассах А158 и А154 приведут в норму два моста через реки Алтуд и Черек-Хуламский, а также проведут капремонт трех сооружений через каналы на 474-м км трассы Р217 «Кавказ», 43-м км автодороги А158 и через реку Чегем на 443-м км.