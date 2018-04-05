Упрдор «Кавказ» рассказал, какие дороги отремонтируют в 2018 году в КБР, КЧР, Северной Осетии и Ингушетии
ФКУ Упрдор «Кавказ» в 2018 году планирует обновить 290 км федеральных трасс и 19 мостовых сооружений в пяти субъектах Северного Кавказа
Капитальному ремонту подлежат 66 км автодорог, из них 19 км — участки трасс А167, Р217 «Кавказ», а также подъезд к Черкесску. Защитные слои устроят на 161 км трасс. Также в этом году введут в строй 16 мостов, три путепровода и одну 30-метровую водопропускную трубу на 31-м км подъезда к Черкесску.
В плане на 2018 год также строительство одного из двух мостов через Большой Ставропольский канал в Карачаево-Черкесии. На границе Северной Осетии и Грузии участок дороги длиной 1 км расширят с двух до шести полос. На федеральных дорогах Кабардино-Балкарии, Карачаво-Черкесии, Ингушетии, Северной Осетии и Ставропольского края установят по одному современному светофору с кнопкой вызова.
В КБР проведут капремонт 7 км обхода Нальчика, 6 км трассы А154 Урвань — Уштулу возле села Верхняя Балкария и участка А158 протяженностью 13 км Прохладный — Баксан — Эльбрус, пострадавшего от схода селевого потока в сентябре 2017 года. На трассах А158 и А154 приведут в норму два моста через реки Алтуд и Черек-Хуламский, а также проведут капремонт трех сооружений через каналы на 474-м км трассы Р217 «Кавказ», 43-м км автодороги А158 и через реку Чегем на 443-м км.
В КЧР начнется ремонт двух мостов на трассе А155 Черкесск — Домбай через реки Муруджа и Теберда. Также стартует возведение 65-метрового моста через Большой Ставропольский канал на 47-м км дороги А165 Лермонтов — Черкесск. В 2019 году планируется сдать в эксплуатацию второй мост, которым заменят сооружение, построенное в 1964 году. Проект предусматривает возведение четырехполосной переправы с четырьмя водоочистными сооружениями и линией освещения длиной почти 500 метров.
На участке длиной 9 км по пути к Архызу и астрофизической обсерватории автодороги А156 выполнят превентивную обработку. Кроме того, 23 наземных пешеходных перехода оборудуют Г-образными опорами со знаками над проезжей частью. На 31-м км подъезда к Черкесску введут в строй 30-метровую водопропускную трубу.
В Северной Осетии обновят почти 80 км дорог и четыре моста, в том числе проведут капремонт моста через канал Алханчурский. На трассе А162 Владикавказ — Алагир отремонтируют 24 км. Слоями износа защитят 40 км дорог: 33 км — на обходе Беслана и его развязках, 7 км — на автодороге А164 «Транскам».
В Ингушетии планируют завершить ремонт и обустройство 4 км участка дороги с развязкой на подъезде к Магасу. В ближайшее время начнется реконструкция трассы Р217 «Кавказ» с 563-го по 589-й км.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ» отметили, что 81% федеральных трасс соответствует нормативному состоянию.
Как сообщали Юга.ру, в Ставропольском крае в 2018 году приведут в порядок 122 км дорог.
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