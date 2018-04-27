Краснодарца, избившего двух детей на площадке, оставили на свободе

В Краснодаре вынесли приговор 34-летнему мужчине, который ударил двух мальчиков на детской площадке

Обвиняемому инкриминировали статью «Побои», обвинение просило наказание в виде двух лет реального срока. Однако мировой судья приговорили его к 1,5 годам ограничения свободы. В течение этого периода мужчина не имеет права покидать пределы города и должен регулярно отмечаться у инспектора ФСИН, передает «Комсомольская правда».

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел 1 октября на площадке по ул. Гидростроителей. Между детьми произошел конфликт — 9-летний мальчик нанес другому несколько ударов по голове. Тот рассказал о произошедшем своему отчиму и указал на обидчиков. Мужчина подошел к площадке и там ударил обоих.

Он утверждал, что его пасынку разбили бровь и глаз, и в свою очередь подал в суд на семью обидчика.