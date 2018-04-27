В ростовском зоопарке родились 13 лисят

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону в зоопарке у лис — огневок и сангло — родилось 13 малышей

Лисы приехали в зоопарк в прошлом году. В этом году у лис-огневок родились семь лисят, а у сангло — шесть. 

«Они очень активные, играют между собой, бегают, пытаются отобрать еду друг у друга. Сейчас дети с родителями находятся в уличных вольерах», — сообщает пресс-служба ростовского зоопарка.

Как писали Юга.ру, ранее в Ростовском зоопарке родился детеныш у пары такинов-мишми, семь хамелеонов,зеленые питоны, обыкновенные удавы и пятнистые эублефары, семь муфлонов и два голубых барана.

Животные Зоопарки Ростов-на-Дону
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