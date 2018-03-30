В Ростовском зоопарке родились восемь хамелеонов

Новорожденных хамелеонов, которые родились в Ростовском зоопарке, можно увидеть в террариуме

«В начале марта в террариуме случилось прибавление: теперь помимо трех взрослых йеменских хамелеонов в зоопарке есть восемь малышей. Сейчас на экспозиции содержится двухлетний самец», — сообщается в группе зоопарка.

Увидеть новорожденных хамелеонов и взрослых особей можно в террариуме, который работает с 9:00 до 17:00.

Как сообщали Юга.ру, ранее в Ростовском зоопарке родился ребенок у пары такинов-мишми, зеленые питоны, обыкновенные удавы и пятнистые эублефары, семь муфлонов и два голубых барана.