В Ростовском зоопарке родились восемь хамелеонов

Ростовская область

Распечатать

Новорожденных хамелеонов, которые родились в Ростовском зоопарке, можно увидеть в террариуме

«В начале марта в террариуме случилось прибавление: теперь помимо трех взрослых йеменских хамелеонов в зоопарке есть восемь малышей. Сейчас на экспозиции содержится двухлетний самец», — сообщается в группе зоопарка.

Увидеть новорожденных хамелеонов и взрослых особей можно в террариуме, который работает с 9:00 до 17:00.

Как сообщали Юга.ру, ранее в Ростовском зоопарке родился ребенок у пары такинов-мишми, зеленые питоны, обыкновенные удавы и пятнистые эублефары, семь муфлонов и два голубых барана.

Зоопарки Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Краснодаре два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
В Ростове на проспекте Чехова на месяц ограничат движение
Ростовская компания требует в суде, чтобы ФК «Кубань» не платил долг Петреску
На Дону из-за грубых нарушений пожарной безопасности начали закрывать заведения
В Динском районе во время хлопка газа в сарае пострадал один человек
В Адыгее зафиксированы первые в этом году обращения из-за укусов клещей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале