Посадившего в Адыгее поврежденный военный самолет курсанта представят к награде

Поврежденный самолет Л-39 в Адыгее посадил курсант Краснодарского авиационного училища

В Минобороны РФ сообщили, что на аэродроме учебной авиабазы ВКС в Майкопе проводили плановые учебно-тренировочные полеты курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Сразу после взлета на высоте 200 метров в двигатель самолета Л-39 попала птица. В результате была повреждена силовая установка.

Отмечается, что курсант Михаил Еманов оценил обстановку и решил посадить самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси. Об этом он доложил руководителю полета.

Курсант успешно выполнил аварийную посадку. Он не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения. Планируется, что после проведения технического обслуживания самолет будут использовать по назначению.

За проявленное мужество Еманова представили к награде, сообщает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, в Адыгее 27 апреля военный самолет сел вне аэродрома из-за попавшего в двигатель предмета.