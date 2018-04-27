В Адыгее военный самолет сел вне аэродрома из-за попавшего в двигатель предмета
В Адыгее вне аэродрома аварийно сел военный учебный самолет Л-39
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что самолет принадлежит Краснодарскому военному летному училищу. Он выполнял учебно-тренировочный одиночный полет. Самолет не долетел несколько километров до аэродрома. Предварительная причина — попадание постороннего предмета в двигатель. Командир находился на борту один, вышел на связь и доложил, что жив.
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