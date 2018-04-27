ФИФА проконтролирует стоимость еды на фестивале болельщиков в Ростове

ФИФА будет согласовывать стоимость еды на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону, который пройдет во время чемпионата мира по футболу

«Ценовая политика будет согласована с ФИФА. При этом уровень цен должен быть адекватным текущей рыночной ситуации и не сильно отличаться от цен в прилегающих к фестивалю точках общественного питания», — говорится в сообщении городской администрации.

Средняя посещаемость фестиваля в день прогнозируется на уровне до 22 тыс. человек.

Как сообщали Юга.ру, к 1 июня фан-зона на Театральной площадь должна быть готова. С 15 мая по 15 июля там будет перекрыто движение.

На развлечения во время фестиваля болельщиков выделено 80 млн рублей.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).