На развлечения в фан-зоне ЧМ в Ростове выделили 80 млн рублей

Во время ЧМ в фан-зоне на Театральной площади в Ростове выступят международные артисты, будет организована площадка для киберспорта и экспозиция арт-объектов. Власти готовы выделить на развлечения 80 млн рублей

Согласно документу, размещенному на сайте госзакупок, максимальная цена договора — 80,2 млн рублей. Победитель конкурса должен обеспечить выступление не менее чем пяти артистов федерального или международного уровня, 25 — регионального уровня и трех ведущих федерального уровня.

Артистов для выступлений организаторы будут выбирать по наличию призов престижных конкурсов, а также по количеству подписчиков в соцсетях. Планируется оборудовать пять площадок футбольной тематики с игровыми аттракционами и три площадки для проведения спортивных состязаний.

В фан-зоне должны организовать территорию киберспорта и площадку, где можно будет ознакомиться с историей донского края.

«Исполнитель также обеспечивает разработку виртуального гида по Ростову-на-Дону и Ростовской области. Система виртуальных гидов представляет собой обособленный мультимедийный комплекс, расположенный на удобном для посетителей уровне, укомплектованный необходимым оборудованием, позволяющим изучить основные достопримечательности региона и города в интерактивном режиме», — говорится в документе.

14, 17 июня и 15 июля состоятся художественные и хореографические постановки. Будет работать фотозона в стиле ЧМ и экспозиция арт-объектов молодых художников, архитекторов, скульпторов и декораторов.

В фан-зоне болельщики смогут смотреть трансляции матчей ЧМ на больших экранах.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).